Polícia Militar captura dois procurados pela Justiça em ações distintas em Mogi Guaçu

Ocorrências aconteceram na tarde desta terça-feira, 13 de maio, nos bairros Jardim Zaniboni e Centro

Na tarde desta terça-feira (13), a Polícia Militar realizou a captura de dois homens procurados pela Justiça em ações distintas ocorridas em Mogi Guaçu. As ocorrências foram registradas no Jardim Zaniboni e na região central da cidade.

Na primeira ação, durante patrulhamento pelo Jardim Zaniboni, policiais militares abordaram um indivíduo identificado como J., já conhecido pelas autoridades e com mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, após consulta aos sistemas criminais, foi confirmada a pendência judicial por tráfico de drogas e associação criminosa. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Horas depois, ainda na tarde de terça-feira, os policiais foram acionados para atendimento de uma ocorrência na área central da cidade. No local, um comerciante havia detido um homem, identificado como A.., alegando tê-lo reconhecido como autor de um furto a seu estabelecimento de venda de peixes, ocorrido em data anterior e flagrado por câmeras de segurança. Apesar de não possuir as imagens no momento da abordagem, a Polícia Militar realizou a consulta criminal e constatou que A. também era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e igualmente permaneceu preso.

As duas ações reforçam o trabalho ostensivo da Polícia Militar na captura de foragidos e na manutenção da segurança pública em Mogi Guaçu.