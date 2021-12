Estudantes de Mogi Guaçu se destacam em Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

20 alunos da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu foram premiados na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) das escolas públicas e privadas. Ao todo, foram conquistadas cinco de medalhas de ouro, sete de prata e oito de bronze. A Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), organizadoras da olimpíada científica, divulgaram o resultado no dia 29 de outubro.

As unidades escolares medalhistas da rede pública de Mogi Guaçu foram: Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Antonio Giovani Lanzi, com duas medalhas; Emef Professora Anira Franco de Campos, com quatro; Emef Professor Milton Franco de Faria, com nove; e Fundação Educacional Guaçuana (FEG), com cinco. Outras 39 medalhas foram obtidas por alunos de Mogi Guaçu matriculados em três escolas particulares: Colégio Objetivo, Instituto Educar e Sesi, além da estadual Roberto Antonialli.

A organização do evento já enviou para cada escola vencedora da cidade um pacote contendo os certificados de participação de todos os alunos, bem como as medalhas daqueles que as ganharam. Entre eles, destaque para Isabela Leme Cruz, estudante do ensino fundamental II da FEG, que além da medalha de bronze na OBA, também foi medalhista de prata da Olimpíada Brasileira de Ciências e menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Química Júnior.

Confira todos os medalhistas

Emef Anira Franco de Campos

Samuel Santos Oliveira – 9º Ano (Fundamental II) – Ouro

Matheus da Silva Castro – 6º Ano (Fundamental II) – Prata

Maria Fernanda Tome Aristides – 6º Ano (Fundamental II) – Bronze

Esther Braga Rodrigues Costa – 5º Ano (Fundamental I) – Bronze

Emef Antonio Giovani Lanzi

Geovana Cesarini de Faria – 8º Ano (Fundamental II) – Ouro

Mara Luísa Silva Alves – 9º Ano (Fundamental II) – Prata

Fundação Educacional Guaçuana – FEG

*(Foram medalhistas somente alunos do Ensino Fundamental II)

Prata

Giovani Rodrigues da Rocha Campos – 8° Ano

João Gabriel Silva Villela – 8º Ano

José Eduardo Mantovani Batista Bueno – 8º Ano

Vinícius Silvério Kemp – 8º Ano

Bronze

Isabela Leme Cruz – 8º Ano

Emef Milton Franco de Faria

*(A escola atende somente o Ensino Fundamental I)

Ouro

Álvaro Vaz Calefe – 2° Ano

Heithor Custódio da Silva Fada – 2º ° Ano

Arthur Tosta – 4° Ano

Prata

Lohaine Megumi Matsunaga do Prado – 2° Ano

Bronze

Elias Bortotto Silva – 4° Ano

Maria Clara Depieri – 4° Ano

Felipe Fortes Brandão – 5° Ano

Igor de Souza Ferreira – 5° Ano

Pedro Henrique Portela da Silva – 5° Ano