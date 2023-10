ESTUDANTES DO 9º ANO VISITAM SEDE DA EPTV CAMPINAS

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu na sexta-feira, dia 20, uma visita monitorada na sede da EPTV Campinas, aos 15 alunos do município com as melhores redações da 24ª edição do concurso “EPTV na Escola 2023”. Os estudantes puderam conhecer os estúdios da emissora regional, afiliada da Rede Globo, e acompanhar algumas etapas da produção de notícias.

Com 504 escolas envolvidas, sendo em sua grande maioria da rede pública de ensino: 119 são da rede municipal, 251 da rede estadual (ensino regular e EJA) e 119 estabelecimentos de ensino particulares, o tema desta edição foi: “Somos a Natureza. Por que precisamos restabelecer nossa relação com ela?”. A iniciativa visa fomentar o debate sobre como as mudanças climáticas e a crise no antropoceno podem estar relacionadas com a desconexão do homem com a natureza.

O objetivo do projeto é promover a interatividade entre os alunos e um veículo de comunicação, permitir que os participantes conheçam o processo de produção de um telejornal e que utilizem a programação da EPTV como recurso educacional. Além disso, o foco é desenvolver a integração entre as escolas e, através da escolha do tema da redação, propiciar aos alunos o contato com a pesquisa e a aquisição de conhecimento.