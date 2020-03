ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JAGUARIÚNA TERÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NESTE SEMESTRE

A Prefeitura de Jaguariúna vai implementar ainda neste semestre nas escolas do Ensino Fundamental do município o Programa Nacional de Educação Empreendedora, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o apoio da ACI (Associação Comercial e Industrial) de Jaguariúna.

O programa é uma iniciativa do Sebrae e promove ações para fortalecer a cultura empreendedora nos municípios brasileiros, em todos os níveis do ensino formal, tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas.

Segundo a secretária municipal de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o projeto deverá ser implementado ainda neste semestre. “É um projeto que trará muitos benefícios a nossos alunos no desenvolvimento das competências e das habilidades em relação ao empreendedorismo. Queremos despertar nesse aluno esse conhecimento, para que no futuro possamos colher muitos frutos. Para que esse aluno possa administrar, saber seus gastos e como lidar com a questão da economia. É um projeto para a vida”, avalia Cristina.

Em Jaguariúna, o público-alvo do programa serão os alunos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, da rede municipal, que terão aulas de educação financeira e empreendedorismo, como uma atividade extracurricular.

Ao longo deste mês, os professores municipais serão capacitados pelo Sebrae para trabalhar em sala de aula os conteúdos previstos pelo programa. Nesta terça-feira, dia 3 de março, a coordenadora do programa do Sebrae, Maria Paula Castro, fez uma explanação sobre o projeto aos coordenadores dos cursos da Secretaria de Educação.

Segundo o presidente da ACI, João Rodrigues dos Santos, a ideia é promover, no final do ano, uma feira para que os alunos possam mostrar e “vender” seus futuros projetos a empresários e público geral, viabilizando, assim, a possibilidade de que algumas ideias empreendedoras dos estudantes sejam tiradas do papel e implementadas por empresas da cidade, podendo gerar renda à família dos alunos.

“Em todo o Estado, 30% dos alunos não terminam o Ensino Médio, muitas vezes por falta de perspectiva. Através da educação empreendedora, a criança vai aprender que, para ela crescer na vida e até ter um negócio, ela precisa constantemente ser educada”, explicou o presidente da ACI.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Samuel Oliveira