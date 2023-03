Estudantes podem se inscrever para etapa paralímpica dos Jogos Escolares 2023

Estudantes de todo o Estado já podem fazer a inscrição para a etapa paralímpica dos Jogos Escolares 2023. No período de 1º de março a 31 de março, alunos com deficiência física, intelectual ou visual das redes públicas ou particulares de ensino podem se inscrever em 14 modalidades. Um dos objetivos dos Jogos Escolares é selecionar alunos com deficiência para as Paralimpíadas Escolares.

As inscrições podem ser feitas pelas unidades escolares ou diretamente pelo aluno interessado. As inscrições de atletas e goleiros podem ser confirmadas no seguinte link: https://forms.gle/QzHfJ4V5n4rE5UrZ8. Já as inscrições de adultos, que atende professor, técnico, calheiro, atleta-guia, acompanhante e staff, podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/CWaiNgzfME8u5pce8. O regulamento pode ser conferido no https://bit.ly/RegulamentoEscolares23.

O regulamento da competição também pode ser acessado diretamente no site: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br. Mogi Guaçu participa da competição e tem cinco medalhistas, sendo a meta inscrever novos atletas todos os anos. “Precisamos incentivar os pais e responsáveis a aderir o projeto. Os professores das escolas municipais irão inscrever os alunos matriculados”, comentou Ana Paula Vilela, responsável pelo projeto.