Estudo descobre mecanismo que evolui para metástase, mesmo após tratamento bem-sucedido do câncer de mama

_Pesquisa do Reino Unido também atesta eficácia sobre medicamento para

a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, as descobertas

apontam novos caminhos para prevenção e tratamento_

Um estudo publicado na _Nature Cancer_, uma das principais revistas

científicas do mundo, revela uma descoberta relevante sobre o câncer

de mama. Em experimentos realizados em laboratório, pesquisadores do

Institute of Cancer Research, do Reino Unido, mostram que células de

câncer de mama, mesmo após um tratamento bem-sucedido, ficam

“adormecidas” no organismo por um período de 5 a 20 anos e ao

“acordarem” evoluem para metástase no pulmão. A mesma equipe conseguiu

bloquear, com sucesso, a evolução dessa recidiva, utilizando um

medicamento para tratar leucemia mieloide crônica. “Como toda pesquisa

séria, este estudo é uma luz no tratamento de uma doença importante

como o câncer de mama”, afirma mastologista Rosemar Rahal, membro da

diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). “Tão

significativo quanto descobrir mecanismos, como os que foram

demonstrados pelos cientistas do Reino Unido, é evitar que a doença

comece”, ressalta.

De acordo com o estudo recém-publicado na _Nature Cancer_, pacientes

diagnosticadas com o tipo mais comum de câncer de mama, o tumor

receptor de hormônio positivo (RH+), mesmo com o sucesso de um

tratamento, podem desenvolver metástase anos após as intervenções

iniciais. “Um grande questionamento que fazemos é por que razão estes

tumores RH+, mesmo descobertos precocemente, em fase muito inicial, e

tratados, ainda representam um risco para a volta da doença após 5 a

20 anos, chegando a um índice de ocorrências de até 17%”, destaca a

médica Rosemar Rahal, da SBM. No Brasil, há cerca de 65 mil casos de

câncer de mama ER+ a cada ano.

O estudo pré-clínico, realizado com camundongos pelos pesquisadores do

Institute of Cancer Research, revelam que à medida que o organismo

humano envelhece há o aumento de uma proteína nos pulmões chamada

PDGF-C. De acordo com os cientistas, esta proteína determina se as

células inativas do câncer de mama permanecem “adormecidas” ou

“despertam”, evoluindo para um quadro de metástase.

Para a mastologista Rosemar Rahal, as investigações sobre o

microambiente e as condições favoráveis para que os tumores “acordem”

após um longo intervalo entre a detecção e o tratamento bem-sucedido

do câncer de mama constituem revelações fundamentais para

procedimentos e desenvolvimento de novas drogas.

Como estratégia para bloquear o aumento da proteína PDGF-C e evitar o

processo de proliferação de células cancerígenas, os cientistas do

Reino Unido aplicaram o medicamento imatinib nos camundongos, utilizado

no tratamento de pacientes com leucemia mieloide crônica. Embora os

resultados demonstrem sucesso, a médica destaca uma vez mais que, por

se tratar de um estudo pré-clínico, ainda há muito a pesquisar sobre

o mecanismo que resulta na metástase nos pulmões e também a respeito

do medicamento. “Para chegarmos a uma droga usada com segurança e

eficácia, há muito trabalho pela frente. Estamos falando de algo que

não estará disponível no mercado em curto prazo”, afirma.

Além da utilização de drogas para o câncer, a médica ressalta que a

pesquisa, especialmente no que se refere ao microambiente onde os

tumores se desenvolvem após um longo período de dormência, indica

caminhos para outros tipos de tratamento. “Temos, por exemplo, a

imunoterapia, que constitui um grande avanço nos casos de câncer de

mama e consideramos utilizar o próprio sistema imune do paciente neste

microambiente como estratégia de combate da doença.”

Tão importante quanto as descobertas apresentadas pela ciência,

segundo a mastologista, é evitar que o câncer de mama comece, com

reforço de medidas de grande impacto na qualidade de vida, como

alimentação, atividade física e controle de peso. “Estas atitudes no

dia a dia também se refletem em sobrevida de pacientes tratadas por

câncer de mama”, afirma.

Rosemar Rahal destaca ainda outro ponto importante. “No Brasil, há uma

grande divergência sobre o acesso ao tratamento”, enfatiza. “Seja no

sistema privado ou público, a Sociedade Brasileira de Mastologia

entende que todas as mulheres, indistintamente, têm o direito ao

diagnóstico precoce e a todo o tratamento disponível nas redes de

saúde do País”, conclui.