“Estufas Abertas” receberão turistas em Holambra somente nos dias 1º e 2 de abril

_O evento garante aos turistas a possibilidade de conhecer a produção

de flores e plantas ornamentais em cinco fazendas da típica cidade

holandesa, localizada a 136 km da capital paulista. As novidades, este

ano, são a visita ao Bloemenpark, o mais completo parque de flores da

Holambra, com mais de 30 variedades de rosas e 200 tipos de flores e

plantas ornamentais, e a utilização dos veículos próprios pelos

turistas para as visitas às fazendas. Os ingressos são vendidos

exclusivamente no site www.bloemenpark.com.br._

Inspirados no “Kom in de kas!” (“Entre na estufa!”), evento realizado em

diversas regiões da Holanda desde a década de 1970, os produtores de

Holambra, cidade do interior de São Paulo e referência na produção e

comercialização de flores e plantas ornamentais, voltam a abrir as

suas fazendas para que os turistas conheçam os “bastidores” do plantio

à colheita e conversem sobre a história dessas famílias que chegaram

ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial.

Realizado apenas em dois dias no ano. As visitas poderão ser feitas

apenas no dia 1º ou no dia 2 de abril em 2023, no período das 8h às

17h. O ponto de partida será o Bloemenpark (Sítio Laguna, na estrada

municipal HBR 155), o mais completo parque de flores da Holambra, cujos

jardins e canteiros são formados por mais de 30 variedades de rosas e

cerca de 200 tipos de flores e plantas ornamentais. Ali, os turistas

receberão mapas impressos ou virtuais para as 5 rotas (em cores

diferentes) que os conduzirão até cada fazenda, em seus próprios

veículos, para que tenham maior liberdade de horários e permanência

em cada local. No retorno, eles terão acesso ao Bloemenpark para um

passeio meio aos canteiros e jardins especialmente preparados para fotos

incríveis e poderão adquirir as flores admiradas nas fazendas

visitadas, que serão comercializadas pelo Grupo de Escoteiros da

cidade, com renda parcialmente revertida para a instituição.

Recomenda-se a realização de três visitas no período da manhã,

parada para o almoço e duas visitas na parte da tarde para que todos

possam aproveitar a oportunidade de apreciar o mais lindo pôr-do-sol de

Holambra no retorno ao Bloemenpark. O parque, além de belos jardins,

também oferece gastronomia, áreas kids e de lazer para as famílias.

Sobre o passeio

Nas cinco fazendas que “abrirão as suas estufas”, a proposta é

permitir que os turistas conheçam todo o processo de cultivo – do

plantio à colheita – e passem momentos agradáveis também ouvindo as

curiosas histórias dos descendentes dos imigrantes holandeses que

transformaram esta antiga colônia holandesas em uma cidade de 17 mil

habitantes, eleita como a “Capital Nacional das Flores”.

As fazendas de Holambra são muito modernas e usam tecnologia para a

produção de flores e plantas ornamentais. Nesta edição do “Estufas

Abertas” estarão abertas para visitação as fazendas Isidorus Flores

(produtora de rosas em vasos), a Joost Kalanchoe (kalanchoes e

miliianas), a Panorama Flores (cyclamens e anigozanthus, mais conhecida

como pata-de-canguru), o Rancho Raízes (cúrcuma) e a Viva Flora

(spathiphyllum, o popular lírio-da-paz). O Bloemenpark será o ponto de

partida e para um passeio maravilhoso entre canteiros de flores e para a

observação do pôr-do-sol.

De maneira didática, os produtores explicarão sobre o avanço

tecnológico aplicado nessas culturas e as inovações empregadas por

essas famílias na agricultura, além da valorização do capital humano

(seus colaboradores) e a forma sustentável da produção para a

preservação do meio ambiente e para a manutenção dos recursos

naturais. O público poderá conversar com os seus anfitriões sobre a

história dessas famílias, sobre os seus hábitos e os costumes, além

de conhecer muitas curiosidades que envolvem a dificuldade de

adaptação dos imigrantes holandeses à cultura brasileira. Tudo num

clima familiar e convidativo.

Ingressos

O dia do passeio custa R$ 50,00 (meia entrada) e R$ 100,00 (inteira).

Crianças de até cinco anos não pagam ingressos e, de 6 a 12 anos,

pagam meia entrada, assim como todos os demais previstos em lei. As

vendas são realizadas exclusivamente no site www.bloemenpark.com.br

[1]. A organização do evento alerta que, infelizmente, não há

acessibilidade para cadeirantes ou para pessoas com dificuldade de

locomoção. Recomenda-se a compra antecipada, pois os ingressos são

limitados a somente 200 visitantes por dia, considerando a informalidade

das visitas às fazendas. Pelo mesmo motivo os ingressos são válidos

apenas para a data da compra, não havendo devolução em caso de

desistência.

Serviço

“Estufas Abertas”

Datas: apenas no dia 1º ou no dia 2 de abril de 2023

Local: Holambra – SP

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). Crianças de

até 5 anos não pagam. Meia entrada: crianças de 6 a 12 anos;

estudantes; idosos; jovens com idades de 15 a 29 anos, pertencentes a

famílias de baixa renda; pessoas com deficiência e acompanhante

(alertamos que, infelizmente, não há acessibilidade para cadeirantes

ou para pessoas com dificuldade de locomoção); diretores,

coordenadores, pedagógicos, supervisores, titulares e professores.

Informações: disponíveis no site www.estufasabertasholambra.com.br

[2] ou podem ser solicitadas pelo e-mail

estufasabertasholambra@gmail.com