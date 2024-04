Etapa 2024 da Corrida dos Distritos começa neste domingo, 7,

São mais de 500 atletas inscritos nesta primeira prova do Circuito; largada será no Largo do Rosário

Com mais de 500 inscritos na etapa Centro, o Circuito de Corridas dos Distritos 2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Campinas, começa neste domingo, dia 7 de abril. A prova terá largada às 7h30, um percurso de 6 km, com largada e chegada no Largo do Rosário. A etapa Centro oferece aos participantes a experiência de vivenciar locais históricos do município, num ritmo diferente do dia a dia.

No trajeto, os competidores passarão pela Catedral Metropolitana, Rua 13 de Maio, Viaduto Miguel Vicente Cury, Estação Ferroviária (Estação Cultura), Largo do Pará e Colégio Pio XII. Além dessa prova de abertura, outras cinco etapas estão programadas durante o ano nos distritos do Ouro Verde, Campo Grande, Barão Geraldo, Padre Anchieta e Joaquim Egídio.

A pedido dos participantes das edições anteriores, este ano a organização incluiu a premiação por faixas etárias. Dessa forma, além dos vencedores na classificação geral (primeiras 5 mulheres e primeiros 5 homens), os mais bem colocados na faixas etárias também vão receber uma premiação pela performance.

Retirada do Kit

Para estimular a população a praticar atividade física e participar de eventos democráticos como o Circuito, neste ano, em todas as provas, o kit econômico está fixado no valor de R$ 54,00.

As pessoas que se inscreveram para disputar a etapa Centro do Circuito de Corridas dos Distritos deverão retirar o Kit de participação neste sábado, dia 6 de abril, das 13h às 17h, na Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas – Av. Dr. Heitor Penteado s/nº, entrada pelos portões 5 e 7. O prédio fica na área interna do Parque Taquaral, próximo à piscina. Os atletas que não conseguiram fazer as inscrições até o dia 31 de março, a organização disponibilizará alguns kits.

Locais e Datas das etapas de 2024

1ª Etapa Centro – Largo do Rosário (Av. Francisco Glicério) – 7 de abril

2ª Etapa Ouro Verde – Praça de Esportes Emil Rached (Rua Waldemar Bristtote s/nº) – 9 de junho

3ª Etapa Campo Grande – Praça João Amazonas (Rua Edson Luis Rigonato nº 497) – 4 de agosto

4ª Etapa Barão Geraldo – Praça Durval Pattaro s/n° (Rua Francisco B.Filho s/n°) – 8 de setembro

5ª Etapa Padre Anchieta – Praça da Integração s/n° (Av. Papa João Paulo II s/nº) – 3 de novembro

6ª Etapa Joaquim Egídio – Praça Arthur G. Vicentini s/nº (Rua Manoel Coelho s/nº) – 1 de dezembro.