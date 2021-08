ETAPA DA VACINAÇÃO AVANÇA PARA PÚBLICO ENTRE 12 E 17 ANOS COM COMORBIDADES, GESTANTES, PUÉRPERAS E PcD

A Secretaria de Saúde vai realizar novo agendamento nesta terça-feira, dia 24 de agosto, para a imunização contra a Covid-19 de pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Também serão vacinados os deficientes permanentes (PcD), gestantes e puérperas desta faixa etária. Para esta nova fase, o município recebeu 1.530 doses.

A vacinação para este público vai ocorrer no dia 27 e todos serão avisados sobre o local e horário da imunização no momento do agendamento, que pode ser feito a partir das 8h pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br e pela central telefônica, em (19) 3811-7275.

Vale lembrar que os menores de idade precisam levar autorização assinada pelo responsável legal, sendo necessária duas cópias do documento. O modelo de autorização está disponível para download no Portal do Governo (www.mogiguacu.sp.gov.br), na aba Serviços.

Somente nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, 695 doses foram disponibilizadas no município. Balanço do último dia 17 de agosto mostra que 144.916 doses foram aplicadas desde o início da pandemia, sendo 104.836 pessoas com uma dose e 44.044 pessoas imunizadas com as duas doses ou dose única do imunizante.

Novas idades e datas serão incluídas no agendamento conforme o município receber a confirmação do envio de mais doses de vacina contra a Covid-19.