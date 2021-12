Etapas finais do 1º Circuito Cultural

Neste fim de semana acontecem as etapas finais do 1º Circuito Cultural, realizado pela Prefeitura de Paulínia.

No sábado, 11, das 15h às 19h, o evento acontecerá na praça do bairro Morro Alto, com a última etapa eliminatória do Show de Talentos e muita arte. Para fechar a noite o sambista Tubarão se apresentará.

Domingo, 12, a partir das 15h, a grande final do Circuito Cultural será no Parque das Flores.

Fechamento o evento às 18h15 tem show da Cissa Mello com sertanejo e a partir das 20h, a banda Holística sobe ao palco para encerrar o Circuito com o melhor do pop rock nacional e internacional.

Em ambos os dias a entrada é gratuita e haverá feira de troca de livros, praça de alimentação e artesanato.

O uso de máscara é obrigatório. Mais informações: 19 3874 5700.