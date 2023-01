Etec implanta catracas com identificação facial

Com o objetivo de garantir mais segurança aos alunos e funcionários, a Etec (Escola Técnica Estadual) Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim instalou novas catracas acopladas a um sistema de identificação facial que visa controlar, de forma eficaz, a entrada e saída de pessoas dessa unidade educacional, inclusive daquelas que chegam em veículos.

Instaladas neste mês de janeiro, as novas catracas já estão em funcionamento com o cadastramento dos funcionários no sistema. O mesmo processo será realizado com os 1,7 mil alunos assim que voltarem às aulas, no início de fevereiro.

A Etec de Mogi Mirim passa a ser pioneira no Estado de São Paulo, no que tange ao controle de acesso e saída por meio de reconhecimento sistema facial. Instalados em parceria com a empresa Certo, os equipamentos, que possuem tecnologia de ponta, foram adquiridos com recurso próprio da Etec, por meio da APM (Associação de Pais e Mestres).

Para se ter uma ideia da eficiência do sistema, os responsáveis pelos alunos sempre receberão um e-mail que avisará a entrada e a saída de cada aluno matriculado naquela unidade. Um controle que oferece segurança a todos, já que a maioria dos estudantes é menor de idade.

Além disso, o sistema também é interligado, online, ao registro de frequência do aluno em sala de aula. Sendo assim, o estudante só poderá confirmar a presença em aula após ter sua entrada registrada no sistema da catraca.

De acordo com o diretor da Etec, André Luiz dos Santos, a implantação desse sistema era um sonho antigo, mas que muita das vezes foi adiado por falta de verba. “Estou na gestão da escola há sete anos e desde o primeiro ano me preocupo em garantir a segurança de todos aqui dentro, ainda mais nos dias atuais, os quais vemos tantas notícias ruins por ai de invasão a unidades de ensino. Então nós conseguimos trazer essa conquista para a Etec com recurso próprio, o que nos deixa muito felizes”, finalizou.