Etecs ganham mais de 800 medalhas na Olimpíada Brasileira do Saber

‌Foto: Alunos da Etec Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca participaram da fase presencial da OBS em Brotas

Competição nacional visa estimular interesse de estudantes em arte, matemática, língua portuguesa e estrangeira, além de raciocínio lógico, ciência e tecnologia

Estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) conquistaram mais de 800 medalhas na nona edição da Olimpíada Brasileira do Saber (OBS). Criada em 2014, a competição nacional busca despertar aptidões em jovens talentos e estimular o interesse por arte, matemática, raciocínio lógico, língua estrangeira, atualidades, ciência e tecnologia.

A OBS é composta por três etapas. Na primeira e segunda fases, são aplicadas provas objetivas individuais pelas escolas participantes. Na terceira etapa, são realizadas provas de habilidades, cultura maker, debates em inglês e competição de robótica. Um levantamento feito com 10 unidades do Centro Paula Souza (CPS) aponta que, do total de 806 medalhas conquistadas, 12 são de ouro, 192 de prata e 264 de bronze, além de 338 menções honrosas.

Fase presencial global

A terceira etapa da OBS foi disputada em julho no Hotel Fazenda Peralta, em Brotas. Nesta fase, dois alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Desenvolvimento de Sistemas da Etec Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca, de Ibitinga, Guilherme Henrique Freitas e Lucas Gabriel Queiróz, conquistaram o primeiro lugar na categoria Diário de Bordo – Robô e o docente Daniel de Lima Savioli levou o prêmio de professor revelação do evento.

Confira a relação abaixo: https://www.cps.sp.gov.br/etecs-ganham-mais-de-800-medalhas-na-olimpiada-brasileira-do-saber/

Sobre o Centro Paula Souza

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).