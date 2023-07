Etecs se classificam para a final da Olimpíada Brasileira de Agropecuária

Duas turmas são da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, duas da Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, de Franca, e uma da Etec Prof. Francisco dos Santos, de São Simão

Integrantes da equipe ‘3 Colinas’, da Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, de Franca

Estudantes de três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) estão entre os classificados para a fase presencial da 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap), prevista para ocorrer entre os dias 7 e 10 de setembro no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. A competição tem o objetivo de estimular a participação de jovens do Ensino Técnico em atividades de iniciação científica, bem como promover inovações tecnológicas e desenvolvimento sustentável ligados à agropecuária.

O CPS teve 201 equipes inscritas na edição, com 3 alunos cada, totalizando 603 estudantes. Participam da etapa final da disputa 50 equipes, sendo duas formadas por alunos da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, duas da Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior, de Franca, e uma da Etec Prof. Francisco dos Santos, de São Simão. Os grupos serão submetidos a três provas práticas e a um teste teórico no qual cada estudante responderá, individualmente, a uma prova contendo dez questões objetivas e duas questões discursivas das áreas descritas no conteúdo programático da Obap. Confira o regulamento.

A primeira edição da Olimpíada foi realizada em 2011 e, ao longo das edições, mais de 20 mil estudantes já participaram da iniciativa.