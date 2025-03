Itapira fatura duas vitórias em festival de basquete em Valinhos

A equipe sub10 de basquete da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) de Itapira foi até o Ginásio Municipal de Valinhos para a disputa do Festival de Basquete da Liga Metropolitana de Basquete. O evento aconteceu neste sábado (22). Foi a primeira competição dos garotos itapirenses na temporada e o saldo foi positivo.

Na primeira partida, vitória por 33 a 18 sobre Cosmópolis. Já no segundo duelo do dia o triunfo foi sobre Itatiba: 18 a 9. A equipe se destacou pelo excelente desempenho dos jogadores que treinam há mais tempo, mas foi uma boa oportunidade para os novos alunos, que puderam jogar e vivenciar a situação de competição diante de equipes adversárias.

O próximo compromisso do sub10 será no dia 12 de abril, em Araras. Já no sábado (29) o sub12 é que disputa o seu primeiro festival em 2025. Os adversários ainda não estão definidos. A equipe sub13 feminina ainda aguarda as datas da LMB.