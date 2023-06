Projeto de corte e costura de Artur Nogueira é destaque em encontro estadual

Fundo Social do município marcou presença em encontro com primeira-dama do Estado de São Paulo

Artur Nogueira marcou presença no Encontro de Primeiras-Damas – importante evento regional que reuniu fundos municipais para a apresentação de projetos implantados pelas cidades paulistas, nesta terça-feira (20).

Sediado em Campinas, o encontro foi organizado pelo Fundo Social de São Paulo (Fussp) e teve como objetivo compartilhar experiências e promover o intercâmbio de ideias entre os representantes das diferentes localidades.

A solenidade contou com a participação da primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, da presidente do Conselho do Fussp, Berenice Giannella, além de representantes das cidades da região. A presença da primeira-dama de Artur Nogueira, Simone Sia Rissato, também foi destacada durante o evento.

Simone teve a oportunidade de apresentar uma das tantas iniciativas do Fundo Social de Solidariedade de Artur Nogueira, que consiste na confecção de roupinhas de bebês pelas alunas do Curso de Corte e Costura. A capacitação foi desenvolvida a partir de parceria entre a Prefeitura – por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade -, e da Empresa Torcida Baby.

“É importante ressaltar que algumas das alunas que concluíram o curso já conseguiram emprego na empresa parceira. Essa conquista demonstra o impacto positivo que os programas de capacitação profissional podem ter na vida dos participantes, proporcionando oportunidades de trabalho e inserção social”, frisou a primeira-dama.

Também esteve representando Artur Nogueira o secretário de Assistência Social, Amarildo Boer.

EXEMPLOS DE SUCESSO

Durante o evento foi abordada a atuação do FUSSP no Estado com o funcionamento das Escolas de Qualificação Profissional nas áreas de Beleza, Moda, Gastronomia, Construção Civil e Informática. O encontro contou ainda com a exposição e apresentação dos programas de sucesso realizados pelos fundos municipais para troca de experiências entre os municípios.

A primeira-dama de SP, Cristiane Freitas, destacou a importância do trabalho conjunto entre municípios paulistas. “A parceria entre prefeituras é essencial para impulsionar o desenvolvimento de projetos sociais, pois podemos combinar conhecimentos e expertise e alcançar resultados mais significativos”, afirmou Cristiane Freitas.