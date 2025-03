EVENTO DESTACA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE

Foi realizado na manhã desta segunda-feira (10), no Teatro Municipal “Dona Zenaide”, o encontro “Mulheres Empoderadas”, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

O evento foi um momento de troca de experiências, networking, busca de crescimento pessoal e profissional.

Com foco em liderança e conexão, o encontro contou com as presenças de Tatiana Rolim, Priscila Resende e Marili Siqueira.

Com o tema central “Tudo o que vivi para chegar até aqui”, sete mulheres de destaque em diferentes segmentos de atuação compartilharam as suas experiências: Paula Esteves, Josi Simões, Karina Florido, Virgília Prado, Fernanda Torres, Juliana Farah e Sula Miranda.

Todas as mulheres presentes foram recepcionadas com um café da manhã e puderam prestigiar o trabalho de algumas expositoras do Projeto Empreendedoras Séc XXI, que surgiu durante a pandemia e hoje é integrado por 471 membros.

A parte musical da manhã ficou a cargo do grupo Forró das Marias e da convidada Sula Miranda que cantou alguns dos seus grandes sucessos.

Dezenas de brindes, ofertados pelo comércio local, foram sorteados ao longo do encontro.