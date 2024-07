EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 9 DE JULHO NA FAZENDA DA BARRA TERÁ EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS, VIATURAS E BLINDADOS DO EXÉRCITO

O evento em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista, que será realizado na próxima terça-feira, dia 9 de julho, na Fazenda da Barra, vai contar com a participação do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro. Haverá exposição de materiais militares, viaturas e o blindado Guarani, um dos mais modernos da frota militar do País.

A programação especial na Fazenda da Barra acontecerá das 9h às 14h, com entrada gratuita, e é promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Segundo a secretaria, estão previstas várias atividades, como visitação histórica na sede da fazenda, exposição de colecionadores de peças originais da Revolução, cosplay de super-heróis para as crianças, apresentação de jongo, percurso de moutain bike, mercado de pulgas, fanfarra, além de food trucks e outras atrações.

Durante o passeio, os visitantes poderão conhecer as áreas externas da propriedade, como a capela e o terreiro de café. Do lado de dentro, será possível passar por cômodos como quartos, sala de jantar e conhecer a sala onde há uma pichação feita durante a Revolução de 32 pelas tropas mineiras que ocuparam o espaço durante o conflito.

Foto: divulgação