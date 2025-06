EVENTO EM JAGUARIÚNA MARCA O 9 DE JULHO COM ENCENAÇÃO DOS ÚLTIMOS MOMENTOS DA REVOLUÇÃO DE 1932

No dia 9 de julho, a cidade de Jaguariúna se transformará em um grande palco de celebração histórica e cultural, revivendo os últimos episódios da Revolução Constitucionalista de 1932. O evento, que ocorre no Centro Cultural de Jaguariúna, será promovido pela Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares (ABPVM), com apoio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna.

Aberto ao público e com entrada gratuita, o encontro reunirá veículos militares históricos, encenações temáticas, apresentação da Banda da EsPCEx, food trucks e atividades educativas, oferecendo uma verdadeira imersão na memória nacional. A programação inclui a chegada de um trem histórico transportando um canhão Krupp da época, seguido por um desfile de viaturas das forças armadas e de segurança, solenidades com autoridades civis e militares, e exposições sobre a Revolução de 1932.

A cidade de Jaguariúna ocupa um lugar de destaque na história do movimento constitucionalista. Foi na cidade, entre setembro e outubro de 1932, que ocorreram os últimos combates do conflito, marcando o fim de uma das mais emblemáticas lutas civis pela democracia e pelo Estado de Direito no Brasil. A destruição da Ponte do Camanducaia, a ocupação da Fazenda da Barra pelas tropas federais e os confrontos na Ponte do Rio Atibaia, na região de Carlos Gomes, encerraram de forma trágica e heróica o movimento que exigia a promulgação de uma nova Constituição.

O evento começará às 9h30, com a chegada do trem histórico, seguido pelo comboio militar às 10h, cerimônia oficial às 11h e atrações musicais durante todo o dia, culminando no retorno do trem e das viaturas às 17h. A expectativa dos organizadores é de receber milhares de visitantes ao longo do dia, incluindo famílias, estudantes, pesquisadores e interessados em história militar e ferroviária.