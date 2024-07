EVENTO NO TEATRO MUNICIPAL COM ENTRADA GRATUITA UNE CULTURA E GASTRONOMIA

O Teatro Municipal Dona Zenaide recebe neste sábado, dia 13 de julho, das 14h às 16h, o projeto “Festa na Roça – Cultura e Gastronomia”. A iniciativa, que combina teatro e gastronomia, percorre o Estado de São Paulo e resgata a essência da vida no interior. O evento conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e tem entrada gratuita.

Promovido pela Mercúrio Cultural e viabilizado pelo Programa de Ação Cultural, o projeto tem como destaque a Masterclass Panela Caipira, que é conduzido pela renomada chef Juliana Lopes. O workshop tem como objetivo resgatar a culinária caipira do interior paulista, apresentando receitas tradicionais aplicadas com técnicas contemporâneas.

Com duração de 2 horas e capacidade para até 40 participantes, a masterclass promete uma experiência enriquecedora. Os inscritos terão a oportunidade de aprender sobre a história dos alimentos, técnicas de preparo, passo a passo das receitas e, claro, degustar as deliciosas criações. As inscrições devem ser feitas no site www.mercuriocultural.com.br.

Serviço:

Data: 13 de julho

Horário: Sábado, das 14h às 16h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1.151 – Centro, Jaguariúna

Entrada: Gratuita (vagas limitadas)

Inscrições: www.mercuriocultural.com.br

Mais Informações: (19) 3867-2404