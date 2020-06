Ex vereador Cabo Siqueira morre em Itapira

O ex-vereador e Policial Militar por muitos anos Jurandir Benedito Siqueira, conhecido como Cabo Siqueira, faleceu nesta quinta feira, 25 em Itapira.

Cabo Siqueira foi eleito vereador no pleito 2001 a 2004, e foi suplente entre 1997 a 2000. A Cãmara Municipal de Itapira publicou nota de pesar pelo falecimento do edil.

Nota de Pesar

É com profundo sentimento de pesar que a Câmara Municipal de Itapira comunica o falecimento do ex-vereador Jurandir Benedito Siqueira, o Cabo Siqueira, ocorrido nesta quinta-feira, dia 25. Jurandir Siqueira foi eleito vereador para a 13ª legislatura, entre os anos de 2001 a 2004. Antes, ele havia sido suplente de vereador na 12º legislatura, entre os anos de 1997 a 2000. A Câmara Municipal expressa suas condolências e seu profundo sentimento de pesar, desejando ainda que Deus conforte os familiares e amigos do Cabo Siqueira.