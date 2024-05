Exército vai reforçar ação solidária de sábado, do dia D no Paço Municipal

Crédito: Carlos Bassan

Doações irão para socorro às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e para a Campanha do Agasalho do município

O Exército vai reforçar a ação solidária do dia D, de socorro às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e da coleta de roupas para a Campanha do Agasalho. A ação será sábado, 25 de maio, das 8h às 17h no Paço Municipal (Avenida Anchieta, 200 – Centro).

As equipes receberão as doações em esquema de drive-thru. Serão coletados roupas, água, alimentos (inclusive comida enlatada, além de produtos não perecíveis), brinquedos, materiais de limpeza (equipamentos e produtos) e rações animais. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social alerta também para a importância de não se doar coisas em mau estado de conservação. Os interessados em se registrar como voluntários para o Dia D devem acessar o link https://forms.gle/p7g6SJzFvrXxgu2j6 e preencher o formulário.

Campinas já enviou mais de 127,5 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A primeira carreta, enviada em 6 de maio, além de alimentos, levou 20 mil copos e 300 litros de água e meia tonelada de roupas. No mutirão de 11 de maio foram arrecadadas 72 toneladas de produtos, que seguiram em três carretas. No dia 15 de maio, mais uma carreta com 39 toneladas de doações seguiu. No dia 20 de maio, foram 15 toneladas, entre comidas, roupas, água e ração animal.

Em função da adesão muito grande da população, o que tem dificultado a pesagem adequada, a Prefeitura tem calculado pela pesagem dos caminhões. A empresa Mira Transportes fará a remessa e já reservou uma carreta, que será enviada no mesmo dia da coleta para o Rio Grande do Sul.

No Dia D, as doações para o Rio Grande do Sul serão calculadas em função da capacidade de carregamento dos veículos e as doações de roupas para a Campanha do Agasalho serão pesadas e divulgadas ao final do dia.

A mobilização em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul está utilizando a estrutura da Campanha do Agasalho para recolher as doações. Os pontos de coleta podem ser conferidos em https://campinas.sp.gov.br/sites/campanhadoagasalho2024/.

As instituições interessadas em receber pontos de coleta da Campanha do Agasalho devem telefonar para (19) 2116-0165 ou (19) 2116-0281.

A mobilização conta com o apoio das fitas adesivas Adere, usadas para lacrar as caixas de doação, do Diário Campineiro, Grupo EP, Hora Campinas, Rádio Educativa, Jovem Pan Campinas, Conecta FM, Rádio Brasil, Rede Família, TV Câmara, TV e Rádio Bandeirantes, VTV, Grupo Thathi, Correio Popular, Câmara Municipal de Campinas, Recap, Sanasa, IMA e Eletromídia.