Saean registra mais de 41 mil atendimentos em 2024

Maior número de atendimentos foi solicitado via WhatsApp

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) divulgou um balanço dos atendimentos realizados em 2024. Ao todo, a autarquia atendeu 41.353 demandas ao longo do último ano. Desses, 16.356 foram feitos de forma presencial e outros 24.997 por meio do WhatsApp, demonstrando o sucesso da adoção de ferramentas digitais para aproximar o município dos serviços públicos.

“Esses números mostram a dedicação da equipe do Saean em atender a população. A ampliação dos canais de atendimento foi essencial para garantir que as demandas fossem solucionadas de maneira eficiente”, destacou Gabriela Montoya, presidente do Saean.

O atendimento presencial, realizado na sede do Saean, continua sendo um ponto importante para os moradores que preferem o contato direto. Ao mesmo tempo, o uso do WhatsApp tem se consolidado como uma opção rápida e acessível, permitindo que os cidadãos resolvam questões relacionadas à água e esgoto sem sair de casa.

A presidente também ressaltou que o compromisso com a qualidade do atendimento continuará em 2025. “Estamos trabalhando para implementar novos recursos que facilitem ainda mais o acesso aos serviços do Saean e tornem nosso atendimento mais eficaz”, afirmou.

De acordo com o departamento, a população pode entrar em contato com o Saean presencialmente ou pelo WhatsApp para solicitações como manutenções, informações sobre contas e outros serviços essenciais. Os contatos são 0800-775-4944, WhatsApp 19 99663-6593 e o ponto de atendimento está localizado na Rua Dez de Abril, 844, Centro.