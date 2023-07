Expansão da área de milho favorece ampliação dos campos de sementes

Especialista da Satis dá orientações sobre manejo deste cultivo específico

A alta demanda de milho como fonte de alimentação animal e humana está provocando um aumento nos campos de sementes devido à expansão da área do cereal, que é a segunda mais plantada no Brasil. Diante deste cenário, há mais de 10 anos, a Satis atua em projetos de cultivos junto a empresas sementeiras do país, participando ativamente do trabalho fitossanitário com sua expertise no desenvolvimento de soluções em nutrição vegetal.

De acordo com o engenheiro agrônomo e Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia, Aedyl Nacib Lauar, o cultivo de milho para sementes tem como característica especial o cruzamento entre linhagens. “Neste tipo de produção há plantas que vão doar o grão de pólen (“plantas-macho”) e outras em que será tirada essa parte, deixando somente a espiga com seus estigmas (“plantas-fêmea”) para que ocorra a polinização”, explica. “Após a polinização, as fileiras destas “plantas-macho” são cortadas, pois também têm espigas, ocorrendo assim uma autopolinização. Então, para constituir o milho híbrido precisa-se do cruzamento entre linhagens diferentes, formando um híbrido simples, duplo ou triplo. Na lavoura comercial, se usa a semente vinda desses cruzamentos”, complementa.

Nos campos de produção comercial é necessário usar um híbrido que se adapte às condições da área, como tipo de solo, variações climáticas e altitude. Por isso, uma boa semente, quando gera um híbrido, já vem com as características para se adaptar em determinadas condições de cultivo. “As sementes híbridas apresentam uma elevada qualidade, mas precisam ser colocadas no ambiente correspondente ao objetivo que ela foi criada”, destaca o especialista da Satis. Híbridos duplo ou triplo suportam condições mais desfavoráveis como tipo de solo, menores fertilidades. Já um híbrido simples é uma semente mais exigente em altitude, tipo de solo, fertilidade e também no manejo de pragas e doenças.

Um campo de semente é feito, normalmente, em áreas irrigadas sob pivô central para amenizar eventuais adversidades do clima, pois, como se trata de cruzamento de linhagens, estas plantas apresentam alto grau de suscetibilidade a pragas, doenças, condição climática adversa como: altas temperaturas, estiagem, dentre outras. Devido a essas características, o manejo nutricional e fitossanitário dos campos de sementes é diferente de uma lavoura comercial. São áreas conduzidas pelas empresas produtoras de sementes, com equipes que elaboram os protocolos de manejo, bem como determinam o uso de fertilizantes e defensivos. A Satis vem atuando em parceria com empresas sementeiras, oferecendo suas soluções em nutrição vegetal. Uma das mais usadas é o Fulland, fertilizante desenvolvido com nutrientes que estimulam a produção de substâncias de autodefesa das plantas.

Expansão

Na avaliação do engenheiro agrônomo Rodrigo Costa Silva, coordenador de produção de campo da LongPing High-Tech, especializada no segmento de híbridos de milho e sorgo, o mercado de sementes tem passado por bons momentos, aproveitando a estabilidade do agronegócio em geral. “No caso das sementes de milho não é diferente e tem tido uma grande expansão, principalmente pela abertura de novas áreas agricultáveis”.

Rodrigo considera que, por mais que o momento atual seja de mudança no preço das commodities, tanto a soja quanto o milho têm sofrido uma redução em relação às safras anteriores. O setor de sementes de milho, em especial, apresenta uma condição favorável. Isso ocorre por ser a base de uma cultura estável e de extrema importância em volume para alimentação humana e animal, e até mesmo pelo seu papel na rotação com a cultura da soja. “Acredito que haverá um momento de alinhamento entre custo e preço, mas o mercado de sementes no Brasil continuará em expansão para atender essa demanda em crescimento”, finaliza.

Sobre a Satis

Com quase 25 anos de atuação no mercado brasileiro de nutrição vegetal e sede em Araxá (MG), a Satis volta seu olhar para o futuro a fim de engajar seus clientes para desenvolver um agronegócio cada vez mais sustentável. Para reforçar a sua conexão com o produtor e a importância de uma produtividade mais inteligente, a empresa evolui seu conceito para Lavoura saudável. Negócio sustentável. Assim, destaca que tecnologias e manejos adequados podem garantir maior rentabilidade sem abrir mão da responsabilidade no meio rural.

A busca da inovação, por meio de pesquisas em seu Campo Experimental em Araxá, conhecimento técnico e parcerias, é fundamental para atender e se antecipar às demandas do agronegócio. Desta forma, a empresa pode oferecer um amplo portfólio que contribui para o fortalecimento da raiz às folhas e melhor absorção de nutrientes, especialmente das lavouras de milho, café, soja, feijão, trigo, arroz, algodão e HF. A saúde das plantas é o primeiro passo para o bom desempenho das safras e a perenidade dos negócios.

Com essas ações, a Satis, uma empresa 100% nacional, tem alcançado crescimento em seu faturamento ao longo dos anos, chegando a 36% de Crescimento em 2022. E como suporte para sua abrangência nacional, conta com uma robusta equipe técnica de vendas e cinco Centros de Distribuição localizados no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás.