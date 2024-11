Explosões na Praça dos Três Poderes deixam um morto e mobilizam forças de segurança em Brasília

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Homem detona artefato explosivo em frente ao STF, enquanto fogos de artifício explodem em carro na Câmara dos Deputados; Polícia Federal investiga possíveis motivações e circunstâncias do incidente.

Na noite desta quarta-feira, 13 de novembro, duas explosões ocorreram quase simultaneamente na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados.

O incidente resultou na morte de um homem e levou ao isolamento da área para investigações e varreduras de segurança. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, o homem teria acionado um artefato explosivo contra si mesmo em frente ao STF.

Ao mesmo tempo, fogos de artifício explodiram dentro de um carro estacionado nas proximidades da Câmara dos Deputados. As autoridades locais rapidamente isolaram a área e iniciaram procedimentos de segurança para verificar a existência de outros possíveis artefatos explosivos.

O Supremo Tribunal Federal informou que, após os “dois fortes estrondos”, ministros, servidores e colaboradores foram retirados do prédio por questões de segurança. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atuaram prontamente no local, enquanto a Polícia Federal foi acionada para conduzir as investigações sobre o caso.

As explosões geraram grande comoção e resultaram no isolamento da Esplanada dos Ministérios. As vias N2 e S2 foram interditadas para facilitar o trabalho das equipes de segurança.

O incidente ainda está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias e motivações por trás das explosões.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz