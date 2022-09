expo Artur 2022

Os maiores artistas do Brasil marcam presença no palco dessa edição da Expo Artur 2022.

Toda estrutura é preparada para que cada show e o rodeio sejam inesquecíveis. Uma grande oportunidade para o marketing de relacionamento, exposição de marca e geração de negócios.

A Expo Artur acontece na cidade de Artur Nogueira no Estado de São Paulo, nos dias 20 a 23 de outubro de 2022.

Buscamos estar sempre renovando e trazendo um evento que possa agradar não somente adultos, mas crianças e jovens. Trazendo famílias para desfrutar de bons momentos em meio à cultura e entretenimento.