Expo Artur lives 2021 é realizada em Artur Nogueira

A Expo Artur Live 2021, foi realizada nesse final de semana, na sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18, no Balneário Municipal “Guilherme Carlini” em Artur Nogueira.

Durante o evento foram realizadas montarias, com peões famosos no Brasil inteiro, e shows com duplas sertanejas e banda de country music. Passaram pelo palco do evento as duplas sertanejas Ramon e Rodolfo e Tiago e Kauan, além do country music com a Banda Keep on Rock. Confira nas fotos o público que marcou presença no evento