Expoartur 2023: Mariana Vitótia dos Santos e Sofia Schimidt Gallas – Campeãs Mirim e Adulta da Prova dos Três Tambores

Charme e Elegância na Arena de Rodeios em Artur Nogueira

Na última senana da Expoartur 2023, os amantes dos esportes de rodeio puderam presenciar um espetáculo de charme, destreza e elegante na final da Prova dos Três Tambores. O evento contou com a participação de talentosas competidoras de todas as idades, mas foram Mariana Vitótia dos Santos, na categoria mirim, e Sofia Schimidt Gallas, na categoria adulta, que se destacaram e conquistaram o público e o título de campeãs.

A Prova dos Três Tambores é uma competição que exige precisão, habilidade e uma conexão profunda entre a cavaleira e seu animal. Neste desafio, as competidoras precisam contornar três tambores em um percurso triangular o mais rápido possível, sem derrubar nenhum deles, para garantir sua pontuação. Além disso, a prova é um verdadeiro espetáculo de graça e charme, com as amazonas trajando roupas tipicamente country e cavalos impecavelmente preparados.

Mariana Vitótia dos Santos, conquistou o público e os juízes com seu desempenho impressionante na categoria mirim. Montada em seu cavalo, a jovem cavaleira demonstrou uma incrível habilidade e controle, deixando todos maravilhados com sua destreza na pista. Mariana não foi apenas campeã, mas também representou a próxima geração de talentos do rodeio de forma inspiradora.

Sua vitória na categoria mirim é um testemunho da dedicação e paixão que os jovens talentos demonstram em competições como essa. Mariana é um exemplo do futuro brilhante do esporte.

Na categoria adulta, Sofia Schimidt Gallas encantou o público com sua elegância e habilidade. Sofia declarou uma parceria incrível com seu cavalo, navegando pelos tambores com graciosidade e velocidade. Sua vitória destaca a importância da experiência e da dedicação no esporte, uma vez que Sofia tem uma carreira consolidada como amazona.

Sofia é um exemplo para as competidoras mais jovens, mostrando que a paixão e o comprometimento com o esporte podem resultar em vitórias notáveis ​​e uma longa carreira no mundo do rodeio.

A Expoartur é muito mais do que uma competição de rodeio. Ela é uma celebração da cultura country e um encontro de entusiastas de esportes equestres.

A prova dos três tambores, com suas campeãs Mariana Vitótia dos Santos e Sofia Schimidt Gallas, trouxe um toque de charme e elegante à arena de rodeio, destacando a tradição e a excelência desse esporte.

Mariana Vitótia dos Santos

Sofia Schimidt Gallas