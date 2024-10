ExpoArtur 2024: Montarias e Grandes Shows Agitam Primeiro Final de Semana

A tradicional ExpoArtur 2024 começa nesta sexta-feira, 18 de outubro, no Balneário Municipal de Artur Nogueira, e promete agitar a região com uma programação recheada de atrações. O evento, que é uma das festas mais aguardadas do calendário regional, traz diversão para toda a família, com segurança e conforto garantidos. Com 50% do recinto coberto, uma ampla área de alimentação e estacionamento próprio, a ExpoArtur oferece estrutura completa para seus visitantes.

Os apaixonados por rodeio terão a oportunidade de assistir a grandes montarias, que prometem tirar o fôlego do público. Além disso, a festa será embalada por shows que vão emocionar o público nos palcos da ExpoArtur 2024.

Atrações do Primeiro Final de Semana

– Sexta-feira, 18 de outubro: Simone Mendes abrirá a festa com um show que promete colocar todos para cantar e dançar.

– Sábado, 19 de outubro: Luan Pereira e a banda Kamisa 10 comandarão a noite com muita música sertaneja e pagode.

– Domingo, 20 de outubro: A entrada para a arena será gratuita, e o show de encerramento do primeiro final de semana ficará por conta de Gustavo Mioto, atraindo uma multidão de fãs.

Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda ou pelo site seoingresso.com e não fique de fora dessa festa que promete ser inesquecível!