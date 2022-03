ExpoGuaçu 2022: evento é confirmado para dias 20 a 30 de abril

Barões da Pisadinha, Luan Santana, Zé Neto e Cristiano e outras atrações de projeção e renome nacional têm data marcada para apresentações em Mogi Guaçu. A organização da ExpoGuaçu confirmou na manhã desta quarta-feira, dia 9 de março, a 21ª edição do evento, marcado para os dias 20, 22, 23, 29 e 30 de abril. O anúncio foi feito durante coletiva à imprensa acompanhada pelo prefeito Rodrigo Falsetti, por vereadores e secretários municipais. A festa, promovida pela Sâmor Promoções e a JR4 Produções com apoio do município, vai acontecer em área próxima ao Buriti Shopping localizada entre as Avenidas Rodrigo Mazon e Brasil.

Serão, ao todo, 5 dias de shows, rodeio profissional, bailes country e exposição comercial e industrial. No primeiro deles, dia 20, sobem ao palco principal Barões da Pisadinha e o DJ Pedro Sampaio. A programação terá ainda Luan Santana e Cleiton & Romário no dia 22 e Matheus & Kaun e Jetlag Music, formado pela dupla de DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, no dia 23. A festa, então, será retomada em 29 de abril com apresentações de Zé Neto & Cristiano e, no dia seguinte, de Hugo & Guilherme e Ícaro & Gilmar, responsáveis pelo encerramento da edição.

“Estamos muito felizes com a retomada dos eventos por todo o Estado e com a possibilidade de termos de volta a ExpoGuaçu”, avaliou o prefeito. “É um evento que movimenta a economia, reforça o calendário da cidade, dá ampla divulgação turística e consolida a presença de Mogi Guaçu no mapa dos grandes eventos do interior de São Paulo”.

Para o diretor da Sâmor Promoções, Celso João de Souza, o retorno demanda cautela e planejamento. “Mas estamos preparando uma estrutura diferente, mais moderna. E tenho certeza de que tudo dará certo”, disse.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima semana com preços diferenciados para pista, área vip, camarote e camarote open bar e open food. “As festas na região estão sendo retomadas e a gente fez uma programação para dar mais oportunidades a quem quer comprar entrada individual”, destacou Celso ao comentar os valores e a novidade do camarote corporativo. Os valores individuais, por dia, variam de R$ 40 a R$ 250.

“A gente aposta muito no potencial da cidade. E a ExpoGuaçu é um evento tradicional, que mobiliza a região e que proporciona alternativas de lazer e diversão ao morador. Vamos acompanhar o desenvolvimento da festa e dar o apoio institucional necessário, sobretudo no que diz respeito à logística de trânsito e segurança”, completou o prefeito.

Os secretários de Cultura, André Sastri; de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Souza, o Luca; e de Comunicação, Ariel Cahen; além dos vereadores Delegada Judite, Pezão, Luciano da Saúde, Adriano Batatinha, Natalino Tony Silva e Lili Chiarelli, participaram da coletiva.

