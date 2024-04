Expoguaçu 2024: Encerramento do Primeiro Final de Semana com Montarias e Show de Fernando e Sorocaba

O primeiro final de semana da Expoguaçu 2024 foi marcado por emoção, música e muita adrenalina. A tradicional festa realizada em Mogi Guaçu, encerrou seus primeiros dias com um espetáculo que ficará marcado na memória dos visitantes.

Montarias eletrizantes tomaram conta do público presente, que vibrou a cada segundo das competições de rodeio.

Mas não foi só a ação nas arenas que agitou a Expoguaçu neste fim de semana. O grande destaque ficou por conta do show da dupla Fernando e Sorocaba, que levou milhares de pessoas ao delírio com seu repertório repleto de sucessos. Com uma energia contagiante, a dupla sertaneja não deixou ninguém parado e transformou a noite em uma verdadeira festa.

E para os apaixonados pelo mundo do rodeio, a boa notícia é que a diversão continua no próximo final de semana. A Expoguaçu promete mais montarias eletrizantes e shows imperdíveis. Na sexta-feira, dia 12 de abril, é a vez de Luana Santana subir ao palco e embalar o público com seus hits envolventes. E para encerrar a festa em grande estilo, no sábado, 13 de abril, será a vez de Luana Prado agitar a multidão com seu talento e carisma.

Portanto, preparem-se para mais uma dose de emoção e diversão na Expoguaçu 2024. Ainda há muito a ser vivido e celebrado neste grande evento que já se tornou tradição na região.