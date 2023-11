Exposição Coletiva entra em cartaz no Museu da Cidade

Crédito: Divulgação

São 29 obras de 17 artistas do “Museu do Artista”, com cinco campineiros; abertura será nesta sexta, 10 de novembro

A Casa de Vidro do Museu da Cidade, localizada no Lago do Café, abre nesta sexta-feira dia 10 de novembro, às 19h, a Exposição Coletiva: “Museu do Artista”, com 29 obras de 17 artistas de várias regiões do Brasil, sendo cinco de Campinas. A entrada é gratuita e a mostra vai até o dia 9 de novembro. A visita pode ser feita de terça-feira, das 10h às 17h e aos sábados das 10h às 14h.

Os cinco artistas de Campinas são Mário Gravem Borges, Andrezza Kniff, João Bosco, Acácio Pereira e Marielene Laubenstein. Os demais artistas participantes são: Adina Worcman, Ale Lage, Ana Lúcia Lupiacci, Diego Ducart, Fátima Munch, Flávia Jackson, Le Costa, Leila Bokel, Priscila Ramos, Renata Leal, Shirlei Gall e Taïs Del Cistia.

O Museu do Artista

O Museu do Artista foi criado em 2021 em formato virtual em plena pandemia pela artista plástica e curadora Andrezza Kniff, com objetivo de manter a divulgação dos artistas e suas obras, dando força e visibilidade, já que todos estavam afetados pelo isolamento e principalmente sem suas exposições físicas. O Museu do Artista está em sua 12 ª Mostra de Artes, onde já participaram mais de 98 artistas, entre consagrados e iniciantes.

Serviço

Abertura da Mostra Museu do Artista

Dia: 10 de novembro (sexta-feira)

Hora: 19h.

Local: Museu da Cidade/Casa de Vidro,

Avenida Heitor Penteado, 2145 (Lago do Café)

Período: 10/11 a 09/12/2023

Visitação: Terça a Sábado- Horário: 10h às 17h e Sábado: 10h às 14h.

Fechado: Domingo e feriados

Entrada Gratuita