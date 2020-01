Falece Piet Schoenmaker, o ‘embaixador’ da Expoflora e ícone de Holambra

O ‘embaixador’ da Expoflora e figura ícone de Holambra Petrus Schoenmaker, o conhecido Piet, faleceu aos 75 anos, na noite deste sábado, dia 11, no Hospital Madre Teodora em Campinas/SP. Piet lutava contra um câncer que causou sua morte.

Imigrante holandês, piet chegou ao Brasil com sua família aos 15 anos, se instalou em Holambra e se tornou ‘embaixador’ da Expoflora, maior exposição de flores da América Latina, sendo também considerado um dos símbolos da cidade das flores.

Sua família foi uma das primeiras a produzir flores em Holambra e na primeira edição da Expoflora, há 38 anos atrás, já participou como uma das expositoras.

Piet pesquisou durante sua vida as danças típicas das províncias holandesas e foi convidado a formar um grupo para se apresentar como atração cultural da exposição.

Graças a sua alegria e alto astral ele se tornou o ‘embaixador’ da Expoflora, tendo sua foto nos cartazes e participando de toda divulgação da festa.

O velório ocorreu neste domingo, dia 12, no Parque da Expoflora a partir de 13h e o enterro as 17h no Cemitério Municipal de Holambra.