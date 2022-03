Falta de água afeta bairros de Artur Nogueira

Estação de Tratamento de Água (ETA) foi paralisada após problema no bombeamento

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) informa uma possível falta de água no município nesta quinta-feira (24). A paralisação momentânea da Estação de Tratamento de Água aconteceu após um problema técnico no bombeamento. Segundo a autarquia, a ETA já está estabilizando.

Diante do fato, os reflexos poderão ser sentidos em todos os bairros do município.

COLORAÇÃO

O Saean alerta ainda para a mudança temporária na coloração da água no retorno do abastecimento. “A alteração da cor não tem relação com a qualidade da água. É uma consequência exclusiva da paralisação”, afirma o setor técnico.

Tanto a situação da falta de água quanto a coloração diferente devem ser normalizadas ainda nesta quinta-feira (24).

Informações sobre vazamentos e outros problemas relacionados à rede de água e esgoto do município podem ser reportados à autarquia através do WhatsApp do Saean (19) 9.9663-6593.

ECONOMIA DE ÁGUA

Devido ao período de estigem, o Saean incentiva a redução do consumo de água nas residências da cidade. “Contamos com a colaboração dos moradores neste momento”, afirmou a autarquia.

O objetivo é incentivar o consumo consciente e alertar a população nogueirense sobre os riscos de falta de água, em virtude das chuvas abaixo da média.