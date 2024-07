“Family Cirkus” recebe os alunos da APAE e do NAECAP para sessão gratuita nesta sexta-feira, 26 de julho

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira e os proprietários do “Family Cirkus” firmaram parceria e estarão realizando um espetáculo totalmente gratuito para os alunos da APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepionais, e do NAECAP – Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira.

O espetáculo acontece nesta sexta-feira, 26 de julho, a partir das 18h30, nas dependências do Family Cirkus, instalado no Centro de Eventos, na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya.

“O aluno e o acompanhante podem retirar os ingressos na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que fica na Rua Antônio Pedro, nº 744, Centro, a partir do dia 22 de julho, das 8h às 17h”, informou a Secretária Municipal de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão.