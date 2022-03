Farmácia Municipal amplia horário de atendimento em Engenheiro Coelho

A Farmácia Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho está com o horário de atendimento estendido. Agora, durante os dias da semana, o funcionamento acontece até as 19h. Aos fins de semana e feriados, o horário permanece das 13h às 17h.

A ampliação do horário foi pedida pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, e segue a proposta de disponibilizar novos horários de atendimento nos serviços essenciais à população. “Esse foi um compromisso que assumimos com a população, ampliar o horário de atendimento nos órgãos públicos para que a população trabalhadora tenha acesso em horários alternativos. Já fizemos isso com o atendimento médico, no PSF2 e, agora, na Farmácia Municipal”, disse o prefeito.

A Farmácia Municipal atende, em média, 2.300 pacientes ao mês, com uma distribuição de mais de 2.700 medicamentos a cada mês. Entre os medicamentos oferecidos estão os de uso contínuo, uso controlado e medicamentos de alto custo.

Para ter acesso aos medicamentos oferecidos, basta o munícipe se dirigir até a farmácia com a prescrição médica. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados, domingos e feridos, o atendimento acontece entre as 13h e as 17h.

Farmácia Municipal

Rua 13 de maio, 103 – Centro

Segunda a sexta-feira: 8h às 19h

Sábados, domingos e feriados: 13h às 17h