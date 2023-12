Farofa Natalina Fit de Cenoura

Aposte em uma receita saudável para acompanhar a sua ceia

e celebre o Natal com sabor e saúde

Dá sim para deixar a ceia de Natal mais leve e saudável. Basta escolher carnes brancas ou mais magras, além de acompanhamentos menos gordurosos, como a Farofa Natalina Fit de Cenoura, receita elaborada pelo time de nutricionistas da Herbalife.

O prato não apenas celebra a época, mas também incorpora produtos da marca que contribuem para elevar o teor de nutrientes. Entre eles, o Fiber Powder¹, suplemento de fibras em pó com sabor neutro, que ajuda no bom funcionamento do intestino, e o Protein Powder², suplemento com proteína isolada de soja, que acrescenta boas doses adicionais do nutriente ao preparo. Confira!

Farofa Natalina Fit de Cenoura

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 8 porções

Informações Nutricionais por porção:

Calorias: 65 kcal

Carboidratos: 7,8 g

Proteínas: 4,1 g

Fibras: 3,3 g

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de cebola

1 dente de alho picado em cubinhos

4 colheres (sopa) de cenoura ralada

1 colher (sopa) de azeite

3 sachês de Sopa Instantânea de Frango com Legumes¹

1 colher (sopa) de Protein Powder²

1 colher (sopa) de Fiber Powder³

6 colheres (sopa) de farelo de aveia

1 colher (sopa) de salsinha ou cheiro verde picado

Modo de preparo: em uma frigideira refogue a cebola, o alho e a cenoura no azeite em fogo médio para murchar e dourar levemente. Apague o fogo e misture a Sopa Instantânea Frango com Legumes, o Protein Powder, o Fiber Powder e o farelo de aveia, mexendo bem para incorporá-los. Sirva em uma tigela e decore com salsinha ou cheiro verde.

¹ Mistura para sopa instantânea de frango com legumes.

²Alimento com proteína isolada de soja.

³Suplemento alimentar de fibras em pó sabor neutro.

Para saber mais sobre os produtos da Herbalife, acesse o site. Leia atentamente o rótulo antes de consumir os produtos.

