Fatec Mogi Mirim abre inscrições para Simpósio Regional

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi Mirim está com inscrições abertas para o 3º Simpósio Regional: Produção Científica e Tecnológica. Estudantes e professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Fatecs e demais instituições de Ensino Técnico, Médio, de tempo integral e Superior têm até dia 1º de maio para submeter seus trabalhos exclusivamente pela internet.

Com o objetivo de transferir conhecimentos e tecnologias entre as instituições, além de estimular a apresentação de produção de trabalhos teóricos e práticos como síntese de seu aprendizado no decorrer de seus estudos, a mostra de projetos será realizada presencialmente na sede da Fatec, em 6 de junho, dia do aniversário de 15 anos da unidade.

A novidade desta edição do Simpósio é a possibilidade de os melhores trabalhos serem publicados em revistas científicas e participarem de agências de desenvolvimento e hubs de inovação. “Será uma grande oportunidade de investimento no futuro acadêmico e profissional dos estudantes”, afirma o diretor da Fatec Mogi Mirim, André Giraldi.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 226 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 96 mil alunos.