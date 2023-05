Fatec Mogi Mirim realiza 8ª edição de corrida com carrinhos de rolimã

Muita velocidade e manobras arrojadas na manhã deste sábado (27), na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi Mirim, localizada na Região de Campinas, é o que se espera da 8ª edição da Descida da Ladeira, corrida de carrinhos de rolimã nas redondezas do campus que envolve estudantes de todos os cursos e é aberta ao público. “Na primeira etapa do concurso, os alunos utilizam os conceitos de cálculo, física, mecânica e desenho na confecção dos carrinhos”, explica o diretor da Fatec Mogi Mirim, Andre Luis Giraldi. “No sábado, serão realizadas provas de desempenho, com tomada de tempo, em um trajeto pré-estabelecido.” As equipes são formadas por cinco estudantes e os carrinhos, construídos sob medidas especificadas no edital da competição. Antes de descer a ladeira, os veículos passam por vistoria para verificar se estão dentro das normas previstas no regulamento. “A competição já está incorporada ao calendário de atividades da Fatec. É uma ótima oportunidade para integrar os alunos das nossas quatro graduações presenciais: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica, Mecatrônica Industrial e Projetos Mecânicos”, finaliza Giraldi. Processo Seletivo Quem deseja disputar uma das 18.895 vagas oferecidas pelas Fatecs no Vestibular para o segundo semestre de 2023 ainda tem tempo. As inscrições podem ser feitas até as 15 horas da próxima sexta-feira, 2 de junho, pelo site vestibularfatec.com.br. São 91 opções de cursos superiores de tecnologia em todas as regiões do Estado. Ao todo, a região de Campinas oferece 2.760 vagas em unidades localizadas nos seguintes municípios: Americana, Araras, Bragança Paulista, Campinas, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jundiaí, Mococa, Mogi Mirim, Piracicaba e Sumaré. Serviço 8ª Descida da Ladeira

Local: Fatec Mogi Mirim

Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jardim 31 de Março

Horário: a partir das 8 horas

