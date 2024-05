Fatec Mogi Mirim realiza nona edição de corrida com carrinhos de rolimã

Descida da Ladeira ocorre na manhã deste sábado (18); estudantes da faculdade constroem veículos utilizando conhecimentos de cálculo, mecânica e desenho

Muita velocidade e manobras arrojadas na manhã deste sábado (18), na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi Mirim, localizada na Região de Campinas. É o que se espera da nona edição da Descida da Ladeira, corrida de carrinhos de rolimã nas redondezas do campus que envolve estudantes de todos os cursos. O evento é aberto ao público.

“Na primeira etapa do concurso, os alunos utilizam conceitos de cálculo, física, mecânica e desenho na confecção dos carrinhos”, explica o diretor da Fatec Mogi Mirim, Andre Luis Giraldi. “No sábado, serão realizadas provas de desempenho, com tomada de tempo, em um trajeto pré-estabelecido.”

As equipes são formadas por cinco estudantes e os carrinhos, construídos sob medidas especificadas no edital da competição. Antes de descer a ladeira, os veículos passam por vistoria para verificar se estão dentro das normas previstas no regulamento. “A competição já está incorporada ao calendário de atividades da Fatec. É uma ótima oportunidade para integrar os alunos das nossas quatro graduações presenciais: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica, Mecatrônica Industrial e Projetos Mecânicos”, finaliza Giraldi.

Estude nas Fatecs

As inscrições para o Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024 estão abertas até dia 7 de junho, às 15 horas, exclusivamente, pelo site vestibularfatec.com.br. São oferecidas 14.406 vagas no processo seletivo. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior. A Fatec Mogi Mirim disponibiliza 240 vagas distribuídas entre cinco graduações: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica, Gestão Empresarial (EaD), Mecatrônica Industrial e Projetos Mecânicos.

Serviço

9ª Descida da Ladeira

Local: Fatec Mogi Mirim

Endereço: Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jardim 31 de Março

Horário: a partir das 8 horas

‌Antes da corrida, veículos passam por vistoria para verificar se estão de acordo com regulamento da competição

