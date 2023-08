Fatecs Itapira e Presidente Prudente oferecem curso gratuito de espanhol

Vagas são destinadas para jovens e adultos com idade acima de 16 anos; aulas abordam conteúdo de nível básico, como conversação, compreensão auditiva, escrita e leitura

Estão abertas as inscrições para curso gratuito e presencial de Língua Espanhola das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapira – Ogari de Castro Pacheco e Presidente Prudente. As aulas abordam conteúdo de nível básico, como conversação, compreensão auditiva, escrita e leitura. Podem participar jovens e adultos com idade acima de 16 anos.

Para se candidatar a uma das 20 vagas oferecidas pela Fatec Itapira, localizada na Região de Campinas, o interessado deverá comparecer na sede da unidade na sexta-feira, 25 de agosto, entre 17 horas e 17h30, e efetuar a sua inscrição. A faculdade solicita que cada candidato contribua com um litro de leite e um quilo de alimento (exceto sal) que serão doados para instituição beneficente do município. Confira as regras no edital.

O curso tem o objetivo de promover a compreensão e a integração cultural. A abordagem comunicativa adotada nas aulas permite que os alunos mergulhem no idioma de maneira prática e dinâmica, facilitando a aplicação do aprendizado em situações cotidianas. As aulas serão ministradas presencialmente pela professora de Língua Espanhola da Fatec Itapira, Naely Iamarino Pizzi Cazarin, entre os meses de setembro e dezembro de 2023. O curso ocorre às sextas-feiras (exceto feriados), das 17h30 às 18h30, a partir de 1º de setembro.

Já a iniciativa da Fatec Presidente Prudente é promovida em parceria com a Coordenadoria da Juventude do município. Para concorrer a uma das 40 vagas, o interessado deve preencher o formulário online até a próxima sexta-feira (25). O curso tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado de trabalho, em processos seletivos ou para quem deseja viajar e enriquecer o currículo. As aulas presenciais serão ministradas na sede da Fatec Presidente Prudente, a partir deste sábado (26), das 9h às 10h30, pela professora de Espanhol da unidade, Silmara Moscatelli.

Serviços

Curso de Espanhol Gratuito da Fatec Itapira

Local: Fatec Itapira

Endereço: Rua Tereza Lera Paoletti, 570/590 – Jardim Bela Vista

Data: a partir de 1º de setembro de 2023

Horário: às sextas-feiras (exceto feriados), das 17h30 às 18h30

Inscrições: 25 de agosto, das 17 às 17h30, na unidade

Mais informações: pelo site ou telefone (19) 3843-1996

Curso de Espanhol Gratuito da Fatec Presidente Prudente

Local: Fatec Presidente Prudente

Endereço: Rua Teresina, 75 – Vila Paulo Roberto

Data: a partir de 26 de agosto de 2023

Horário: aos sábados, das 9 às 10h30

Inscrições: até 25 de agosto, pelo formulário online

Aulas serão ministradas presencialmente na sede de cada faculdade

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 90 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

Foto: Karl Oss Von Eeja/ Pixabay