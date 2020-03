Fazenda e Saúde prestam contas em audiências públicas

As secretarias municipais da Fazenda e da Saúde promoveram na semana passada audiências públicas de prestação de contas, em respeito à LRF (lei de Responsabilidade Fiscal). As duas audiências foram realizadas no plenário da Câmara Municipal.

A audiência pública da Saúde foi referente à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019. Ela ocorreu na quinta-feira, 27 de fevereiro. Já a Secretaria da Fazenda promoveu audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 do Relatório de Gestão Fiscal e ao sexto bimestre de 2019 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, no dia 28 de fevereiro.

Houve a participação popular e os secretários das duas pastas esclareceram dúvidas dos temas apresentados. Outros esclarecimentos mais pontuais foram remetidos a setores competentes para serem respondidos posteriormente.