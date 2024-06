“Feijoada Solidária” acontece neste domingo, 16 de junho, em prol do Abrigo “Lar Doce Lar”

O Abrigo “Lar Doce Lar” está vendendo adesão para a “Feijoada Solidária” que será realizada neste domingo, 16 de junho, a partir das 12 horas, no Salão da Igreja São José, localizado na Praça Nestor dos Santos Arruda, na Vila São José.

Segundo informaram os organizadores além do delicioso almoço também haverá música ao vivo com a dupla Edu e Eliezer com o melhor do Sertanejo Universitário. “As adesões podem ser adquiridas pelo seguinte valor: Adulto – R$ 50,00; Crianças de 5 a 10 anos – R$ 25,00; Crianças de 0 a 4 anos não pagam, porém deve ser apresentada a adesão não pagante”, destacam.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3893-4335.