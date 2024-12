FEIRA CELEBRA O ESPÍRITO NATALINO COM ARTESANATO E GASTRONOMIA EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna convida a população para mergulhar no clima natalino com a Feira de Natal, um evento repleto de criatividade e sabor. Em dois locais estratégicos da cidade, a feira promete ser ponto de encontro para famílias e amigos, com opções de presentes, gastronomia e entretenimento.

A primeira etapa da Feira de Natal acontece a partir desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, no Boulevard do Centro Cultural. Amanhã (7) a feira funcionará a partir das 16h e, no domingo (9), a partir das 10h.

A segunda etapa será realizada na Praça Umbelina Bueno, coração de Jaguariúna, a partir do dia 16, com uma programação que se estenderá até a véspera de Natal.

A Feira de Natal de Jaguariúna é um convite para aproveitar o melhor da economia criativa, com produtos natalinos e artigos de artesanato exclusivos, ideais para presentear e decorar. Além disso, uma praça de alimentação com food trucks e bebidas garante uma experiência completa, com opções para agradar todos os gostos.

Confira os dias e horários da Feira de Natal:

No Boulevard do Centro Cultural

06/12 – a partir das 16h

07/12 – a partir das 16h

08/12 – a partir das 10h

Na Praça Umbelina Bueno

16/12 – das 16h às 21h

17/12 – das 16h às 21h

18/12 – das 16h às 21h

19/12 – das 16h às 21h

20/12 – das 16h às 21h

21/12 – das 8h às 13h

23/12 – das 16h às 21h

Foto: arquivo