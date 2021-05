Feira de Arte e Artesanato “Arte e Mãos” está com inscrições abertas

A SECULT (Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu) realiza novas inscrições para selecionar artesãs e artesãos interessados em expor e vender seus trabalhos na Feira de Arte e Artesanato “Arte e Mãos” e eventos produzidos pela SECULT.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 17 e 31 de maio, através do link bit.ly/arteemaos, ou presencialmente, no mesmo período, no horário das 8h às 16h30, na Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu, que fica no Centro Cultural localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2651.

A documentação necessária, além do edital de chamada e do regulamento podem ser conferidos no link bit.ly/editalarteemaos. Para efetuar a inscrição é necessário apresentar um vídeo comprovando a produção artesanal dos produtos a serem comercializados na feira. Mais informações pelo e-email sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.