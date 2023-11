Feira de Artesanato e Agroecologia de Joaquim Egídio completa 2 anos

Crédito: Divulgação

Comemoração será neste domingo, das 7h às 18h, com muita música caipira e mostra de carros antigos

A Feira de Artesanato e Agroecologia de Joaquim Egídio completa dois anos neste domingo, 12 de novembro, com uma programação que oferecerá ao público artesanato, gastronomia, arte e cultura. O evento será das 7h às 18h, próximo à Estação Ambiental do distrito e é aberto ao público.

Neste dia, a feira contará com atrações especiais, como a saída da Corrida Circuito de Distritos marcada às 7h, o Encontro de Carangos Clássicos às 9h, além de muita comida, artesanato e música com a apresentação da Oficina de Música Caipira às 10h e o show de Wagner e Faty às 14h.

“A comemoração é um momento muito interessante, porque a feira é um projeto estratégico para a região, que é uma Área de Proteção Ambiental (APA). Além de reforçar uma vocação turística relacionada a arte e artesanato, a feira cumpre um papel muito interessante que é de aproximar a comunidade local e permitir uma nova fonte de renda”, comenta Eros Vizel, diretor de Turismo.

Reforçar a identidade cultural

O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Atualmente a feira reúne 35 expositores de artesanato de produtores locais, junto a comercialização de verduras e hortaliças produzidas no próprio distrito. O funcionamento é todo segundo domingo do mês. O objetivo é valorizar a arte, a cultura e o artesanato, fazendo o papel de reforçar a identidade cultural do distrito, unindo arte e artesanato com o patrimônio arquitetônico local.

Programação de aniversário

Encontro de Carangos Clássicos

Data: 12 de novembro (Domingo)

Horário: 9h às 14h

Apresentação da Oficina de Música Caipira

Data: 12 de novembro – Domingo

Horário: 10h

Apresentação de Wagner e Faty

Data: 12 de novembro – Domingo

Horário: 14h

Local: Todos na Rua Manoel Herculiano da Silva Coelho, 52, Joaquim Egídio (Próximo a Estação Ambiental)

Serviço

Aniversário de 2 anos de Feira de Artesanato e Agroecologia de Joaquim Egídio

Data: 12 de novembro (Domingo)

Horário: 7h às 18h

Local: Rua Manoel Herculiano da Silva Coelho, 52, Joaquim Egídio (Próximo a Estação Ambiental)

Entrada Gratuita

Feira de Artesanato e Agroecologia de Joaquim Egídio

Data: Todo segundo domingo do mês

Horário: 10h às 18h

Local: Rua Manoel Herculiano da Silva Coelho, 52, Joaquim Egídio (Próximo a Estação Ambiental)

Entrada gratuita