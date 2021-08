FEIRA DE ARTESANATO, EXPOSIÇÃO E TROCA DE SABERES

A Feira de Artesanato, realizada todos os sábados a partir das 9h, no Espaço 250 anos “Jornalista Valter Abrucez” – em frente ao Centro Cultural – vai contar com uma atração especial no próximo dia 28 de Agosto.

Uma exposição com temática folclórica está acontecendo ao ar livre. Diversas telas pintadas em tecido, retratando as lendas das diferentes regiões do Brasil, ficarão expostas ao público, durante a Feira de Artesanato.

No período da manhã haverá interação com a Artista, Jornalista e Professora Ludmila Fontoura, com espaço para criação, pintura e troca de saberes para todas as idades.

A entrada é gratuita, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

Venha pôr a mão na massa, se divertir e estimular a criatividade!