“Feira do Empreendedor no Flex Atacarejo: O Encontro Imperdível deste Sábado para os Amantes do Artesanato e Mais!”

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

“A 4ª Edição da Feira no Estacionamento do Flex Atacarejo em Jaguariúna Promete Ser um Dia Repleto de Produtos Artesanais, Camisetas da Demillus, Tupperware e Delícias para Todos os Gostos!”

No próximo sábado, dia 16 de setembro, das 9h às 15h, o estacionamento do Flex Atacarejo, localizado na Rua Tomaz Jasso 480, será o ponto de encontro para a 4ª edição da tão esperada Feira do Empreendedor . Este evento é um verdadeiro paraíso para os entusiastas do artesanato, costura criativa e todos aqueles que buscam produtos de qualidade e delícias para saborear.

Um Cenário de Criatividade e Empreendedorismo

A Feira do Empreendedor no Flex Atacarejo tem se destacado como um dos eventos mais importantes da cidade, unindo empreendedores locais, artistas talentosos e amantes de produtos feitos à mão.

Artes Manuais e Costura Criativa

Para os apaixonados por artesanato e costura criativa, a Feira do Empreendedor é o lugar ideal para encontrar materiais de alta qualidade e produtos exclusivos. Você poderá explorar uma variedade de artigos, desde tecidos coloridos e acessórios de costura até ideias de renovação para seus projetos de DIY.

Artesanato em Geral

Os artista locais estarão presentes, exibindo suas criações únicas e autênticas.

Demillus e Tupperware

A Feira do Empreendedor também contará com estandes que oferecem produtos populares, como a Demillus e itens de armazenamento de qualidade da Tupperware. Você poderá encontrar as últimas tendências em moda e soluções inteligentes para a organização da sua cozinha.

Pastéis e Doces Deliciosos

Além de todas as opções de compras incríveis, não se esqueça de saborear algumas das delícias disponíveis na feira. Pastéis recheados, doces caseiros e outras iguarias estarão à sua disposição para satisfazer o seu paladar enquanto faz compras.

Participe e Apoie o Empreendedorismo Local

A 4ª edição da Feira do Empreendedor no Flex Atacarejo é uma oportunidade imperdível para apoiar empreendedores locais, descobrir talentos artísticos e encontrar produtos exclusivos. Traga sua família e amigos para um dia de compras, criatividade e diversão.

Lembre-se de marcar o seu calendário: sábado, 16 de setembro, das 9h às 15h, no estacionamento do Flex Atacarejo, Rua Tomaz Jasso 480, Jaguariúna. A entrada é gratuita e todos são bem-vindos à diversão deste evento emocionante que celebra o empreendedorismo e a criatividade da região. Venha fazer parte deste dia especial e apoie o talento local!