FEIRA NOTURNA DE ESTIVA GERBI RECEBE VISITANTE INTERNACIONAL



A maior e melhor feira noturna gastronômica da região, que acontece

todas às quartas em Estiva Gerbi, recebe a visita de turista

internacional. Os registros foram enviados por Felipe Antunes.

Isslam Dahech, residente na Tunísia viajou mais de 8.000 quilômetros e

desembarcou na última quarta-feira em Estiva Gerbi acompanhado da

grande empresária mogimiriana, Marcia Rossi.

Recentemente, um casal de turcos e um ciclista argentino também

estiveram visitando, desfrutando e se surpreendendo com as melhores

comidas e bebidas típicas do interior paulista.

Agradecemos a presença de todos em nome do Município de Interesse

Turístico de Estiva Gerbi.

Sejam sempre bem-vindos!

Estiva Gerbi, visite e surpreenda-se!