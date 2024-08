FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA AGITA PARQUE SANTA MARIA NESTA QUARTA

O Parque Santa Maria recebe nesta quarta-feira, dia 07 de agosto, mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna. O evento acontece das 17h às 22h e tem entrada gratuita.

Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna acontece todas as quartas-feiras e é uma excelente opção de compras e gastronomia. O evento reúne gastronomia, artesanato, diversão, música e tudo o que há de melhor numa feira livre.

A atração musical desta quarta-feira será Toninho e Banda, com os melhores sucessos do forró e do brega, além da participação do cover de Reginaldo Rossi.

A Feira Noturna oferece grande variedade de produtos frescos e artesanais, desde barracas de frutas e verduras até artesanato local, além de pastel, lanches e outras iguarias, e é uma referência na região para os visitantes.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sônia.