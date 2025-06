FEIRA NOTURNA TEM EDIÇÃO ESPECIAL DE FESTA JUNINA NO PARQUE SANTA MARIA

Hoje tem “arraiá” no Parque Santa Maria. A edição especial de festa junina da Feira Noturna de Jaguariúna desta quarta-feira, dia 25 de junho, acontece das 17h às 22h, com entrada gratuita.

A atração musical ficará por conta do grupo Made in Roça, com o melhor do sertanejo. A Feira Noturna é realizada todas as quartas-feiras pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento atrai moradores e visitantes de outras cidades, e já se tornou uma referência na região, com o melhor da gastronomia de rua. Conta com praça de alimentação com food trucks e as tradicionais barracas de frutas, verduras, legumes, pastéis e artesanato local, além de brinquedos para as crianças, tornando-se uma ótima opção de lazer para todas as idades.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna – edição Festa Junina

Data: hoje, 25/06

Horário: das 17h às 22h

Atração: Made in Roça (sertanejo)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia